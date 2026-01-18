Perugia rissa in centro fra ragazzini alla terrazza del mercato coperto

Sabato sera a Perugia, nella zona della terrazza dell'ex mercato coperto, si è verificata una rissa tra alcuni ragazzini. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto intorno alle 20.00, dopo le segnalazioni di un episodio di tensione in centro. L’evento ha suscitato attenzione tra i residenti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sulle eventuali conseguenze.

