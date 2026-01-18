Perugia domani la manifestazione dei trattori | gli orari e le zone interessate dal corteo

Il Comune di Perugia comunica che, lunedì 19 gennaio, si terrà una manifestazione con corteo di trattori che coinvolgerà alcune vie e arterie della città. Si consiglia di prestare attenzione agli eventuali disagi e di seguire le indicazioni della segnaletica temporanea. La manifestazione si svolgerà in orari e zone specificate dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

