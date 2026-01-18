Perché Reddit è impazzito per le pentole di Paris Hilton

Nel 2023, Paris Hilton ha ampliato il suo portfolio di prodotti entrando nel mercato delle pentole. Dopo aver conquistato borse, orologi e cosmetici, la celebrità affronta ora il settore culinary, attirando l’attenzione di molti utenti di Reddit. Questa nuova iniziativa ha generato interesse e discussioni online, dimostrando come il suo nome continui a essere al centro di curiosità e tendenze.

Dopo averci provato con borse, orologi, prodotti per la skincare e profumi, nel 2023 Paris Hilton si è lanciata in un altro settore: quello delle padelle. Il business sembrava essere passato del tutto inosservato fino a qualche settimana fa, quando su Reddit gli utenti della community dedicata alla cucina si sono scatenati con le recensioni dividendosi tra chi le ha provate (ed è soddisfatto dall'antiaderenza) e chi invece si lamenta della qualità e soprattutto critica il tentativo di marketing, accusando l'imprenditrice di essersi lanciata in un settore "sacro" come quello della cucina senza aver mai preparato nemmeno un uovo fritto.

