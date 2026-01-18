Perché le Olimpiadi invernali e quelle estive si disputano in anni diversi?

Le Olimpiadi invernali e quelle estive si svolgono in anni diversi a partire dal 1994, quando si decise di alternarle ogni due anni, invece di disputarle nello stesso anno. Questa modifica, adottata settant’anni dopo l’istituzione della Settimana internazionale degli sport invernali, mira a garantire una migliore organizzazione e maggiore attenzione mediatica per entrambe le discipline, permettendo agli eventi di ricevere il giusto spazio e coinvolgimento internazionale.

Tutto è pronto per il grande evento delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Un appuntamento attesissimo che sarà seguito, dal 6 al 15 marzo, dalle Paralimpiadi (nate nel 1960 a Roma grazie all’iniziativa del medico italiano Antonio Maglio, mentre le prime invernali sono del 1976, cinquanta anni fa). Quelle che oggi definiamo Olimpiadi invernali nacquero nel 1924 con il nome di Settimana internazionale degli sport invernali. L’evento si disputò in Francia, a Chamonix, dal 25 gennaio al 5 febbraio e vide la partecipazione di 258 atleti provenienti da 16 nazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

