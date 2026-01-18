Perché la manicure coquette è perfetta per questo febbraio?

La manicure coquette si conferma un’opzione elegante e delicata anche nel 2026, in continuità con le tendenze balletcore e fiocchi. Ideale per i mesi più freddi, questa manicure combina tonalità come bianco e rosa pastello, ispirate alla neve e alla dolcezza invernale. Una scelta semplice e raffinata per chi desidera aggiungere un tocco di charme alle proprie mani durante il mese di febbraio.

Il trend dei fiocchi e del balletcore ci ha conquistato nel 2024 e sembra non abbandonarci nel 2026. E ora la manicure coquette conquista i primi mesi dell'anno, i mesi più freddi dove il bianco e il rosa pastello provenienti direttamente dalla neve si fanno spazio anche sulle unghie. Il tutto con un tocco romantico, perfetto per San Valentino, che ci fa entrare in questo mese di febbraio nel modo più chic possibile. La manicure coquette è tutto quello che ci serve a febbraio. Il bello di queste manicure è che possono essere semplicissime e dare un bell' effetto. Ma, al tempo stesso, possono essere modulabili a livello di decorazioni e nail art.

