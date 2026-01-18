Per Lukaku possibile convocazione per il match di Champions

Romelu Lukaku potrebbe essere convocato per il prossimo match di Champions League. Dopo un periodo di recupero, l’attaccante belga si sta preparando a tornare in campo con la squadra azzurra. La sua disponibilità sarà valutata nelle prossime ore, offrendo una possibile opzione in più per la formazione di questa importante competizione europea.

Sembra tutto pronto per il rientro in campo dell’attaccante azzurro Romelu Lukaku. Fermo da agosto per un grave infortunio muscolare patito durante il ritiro, il belga può rientrare tra i convocati per la delicata trasferta di Champions a Copenaghen, gara in programma martedì 20 gennaio alle ore 21. Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, i progressi registrati nelle ultime ore sarebbero tali da aumentare sensibilmente le possibilità di una convocazione per la sfida di Champions League contro il Copenaghen. Una notizia che fa sorridere Antonio Conte, pronto finalmente a riavere a disposizione il suo riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

