Per il Tar a Lesina bisognerà votare di nuovo in alcune sezioni Il sindaco | Ricorriamo al Consiglio di Stato

Il Tar di Lesina ha stabilito la necessità di un nuovo voto in alcune sezioni. Il sindaco Primiano Di Mauro comunica che il Comune ricorrerà al Consiglio di Stato per approfondire la questione. La decisione è stata annunciata tramite una nota sulla pagina Facebook ufficiale, chiarendo la posizione della amministrazione e i prossimi passi per garantire trasparenza e correttezza nel processo elettorale.

Con una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Lesina, il sindaco Primiano Di Mauro chiarisce alla comunità cosa ha deciso il Tar Puglia - i cui motivi del ricorso proposto dall'avversaria Alessandra Matarante e gli scenari possibili erano stati anticipati su queste colonne (qui tutti i dettagli) L'amministrazione comunale evidenzia che il giudizio amministrativo si articola su più gradi e che quindi - prima di qualsiasi conclusione - occorrerà attendere la pubblicazione delle motivazioni e il naturale seguito del processo nelle sedi competenti. "Anticipare oggi conclusioni definitive rischia di generare un clamore non aderente allo stato attuale del procedimento.

Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco eletto per due soli voti di scarto. Si torna alle urne in alcune sezioni - Il Tar della Puglia, terza sezione, ha annullato le operazioni di voto in alcune sezioni in cui si è votato il 25 e il 26 maggio 2025 per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di ... msn.com

