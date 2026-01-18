Per il New York Times Politano è l’attaccante che sbaglia più tiri in porta in Europa il meno affidabile in zona gol

Secondo il New York Times (The Athletic), Matteo Politano si distingue come l’attaccante che ha sbagliato il maggior numero di tiri in porta tra le principali leghe europee. L’analisi evidenzia come il giocatore dell’Inter sia il meno affidabile in zona gol in questa classifica, sottolineando alcune criticità nel suo rendimento offensivo. Un dato che invita a riflettere sul suo contributo nel reparto offensivo della squadra.

Matteo Politano “non è un realizzatore affidabile”. Parola del New York Times ( The Athletic ) che ha messo in fila i primi dieci giocatori delle principali leghe europee per numero di tiri sbagliati. In testa alla classifica c’è Politano con 31 tiri, seguito dal comasco Jesus Rodriguez con 29. Terzo Rocco Reitz, Borussia Mönchengladbach con 27 conclusioni. I giocatori sono ordinati in base al numero di tiri effettuati — e, a parità di tiri, secondo il totale più alto di Xg (expected goals). Vale la pena citare Alexis Claude-Maurice dell’Augsburg. Era destinato a comparire in questa lista fino a giovedì, quando ha scagliato una bordata dai 30 metri, finita sotto la traversa, nel pareggio per 1-1 contro l’Union Berlin. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

