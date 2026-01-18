Per i ragazzi oggi avere una lama in tasca è normale come prima la sigaretta È un completamento disfunzionale della maschilità
Oggi, tra i giovani, il possesso di una lama si è normalizzato, riflettendo un atteggiamento disfunzionale nei confronti della mascolinità. Questa tendenza si accompagna a un aumento della violenza tra i ragazzi, frutto di una perdita del senso del limite e di un vuoto etico che preoccupa la società. È importante analizzare queste dinamiche per promuovere un dialogo costruttivo e interventi mirati.
“Non si era mai vista così tanta violenza prima d’ora tra i ragazzi. È venuta a mancare la percezione del senso del limite oltre ad esserci un vuoto etico spaventoso. Oggi avere una lama in tasca è normale e glamour”. A parlare, dopo gli ultimi episodi di aggressioni che hanno coinvolto dei giovani è Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, uno dei maggiori esperti del mondo adolescenziale in Italia. Da oltre vent’anni si occupa di ragazzi, di famiglie, dell’età evolutiva. Basti citare i titoli di alcuni suoi libri: “La vita accade. Una storia che fa luce sulle emozioni maschili”; “Allenare alla vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: La rasatura, la liberazione, poi le prime parole di Trentini: "Posso avere una sigaretta?". E Burlò chiama la figlia
Leggi anche: Alberto Trentini libero: la telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma. «Posso avere una sigaretta?»
Alfabetizzazione affettiva degli adulti…Il conflitto distruttivo dei ragazzi di oggi - La Stampa x.com
Ragazzi, oggi dopo circa 25 ore di gioco (e probabilmente nemmeno il 30% completato), ho deciso di arrendermi e chiudere per sempre il capitolo Alan Wake 2. Lo dico con dispiacere, perché ero davvero curioso e convinto anche io da tutte le recensioni sup - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.