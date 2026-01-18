Per i ragazzi oggi avere una lama in tasca è normale come prima la sigaretta È un completamento disfunzionale della maschilità

Oggi, tra i giovani, il possesso di una lama si è normalizzato, riflettendo un atteggiamento disfunzionale nei confronti della mascolinità. Questa tendenza si accompagna a un aumento della violenza tra i ragazzi, frutto di una perdita del senso del limite e di un vuoto etico che preoccupa la società. È importante analizzare queste dinamiche per promuovere un dialogo costruttivo e interventi mirati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.