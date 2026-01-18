Per capire il Napoli serve l’analisi energetica più che quella tattica

Per comprendere appieno il rendimento del Napoli, è fondamentale privilegiare un’analisi energetica rispetto a quella tattica. In questa fase della stagione, osservare il livello di energia, resistenza e intensità della squadra offre una prospettiva più accurata e completa. Un approccio che permette di cogliere le dinamiche interne e le capacità di risposta del gruppo, andando oltre le semplici disposizioni strategiche in campo.

Analisi energetica, più che tattica. Fare l'analisi tattica delle partite del Napoli, almeno in questo momento della stagione, è una pratica inestricabilmente legata a un altro tipo di analisi: quella energetica. Nel senso che la squadra di Conte può ragionare, muoversi e reagire alle contingenze intorno a sé solo fino a un certo punto, cioè fino a quando ha una certa autonomia. Nel momento in cui si accende la spia della riserva, la situazione cambia completamente. E allora gli azzurri assumono altre sembianze, si trasformano in qualcosa di diverso, in una massa informe che fa fatica a reggere gli urti e quindi l'urto delle partite.

