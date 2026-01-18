Peppe Sarlo riceve il Premio Franco Russo | mezzo secolo di giornalismo calabrese

Peppe Sarlo, giornalista calabrese con oltre cinquant’anni di esperienza, è stato insignito del Premio “Franco Russo”. Con una carriera dedicata al giornalismo locale, rappresenta una figura di rilievo nel panorama regionale. Padre di Karen Sarlo, conduttrice Rai, la sua attività si è sempre distinta per serietà e impegno. Questo riconoscimento celebra il suo contributo alla cronaca e alla stampa calabrese nel corso degli anni.

Cinquant’anni di penna, passione e cronaca locale. A Peppe Sarlo, decano del giornalismo calabrese e padre della conduttrice Rai Karen Sarlo, va quest’anno il Premio giornalistico “Franco Russo”. La consegna avverrà il 30 gennaio, durante le celebrazioni della Coppa Olimpia, in una serata che unirà sport, memoria e informazione. Sarlo, messinese di nascita ma profondamente legato alla Calabria, ha attraversato decenni di trasformazioni del giornalismo italiano. Dalla Tribuna del Mezzogiorno al Tempo di Roma, dalle prime radio private come Tele Radio 2000 fino al Corriere dello Sport, la sua firma è stata testimone di eventi, storie e cambiamenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Coppa Olimpia, la cerimonia di premiazione della Vibonese U19 a Pizzo. Il premio giornalistico Russo sarà invece assegnato a Giuseppe Sarlo