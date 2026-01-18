Pentagon readies 1,500 soldiers to possibly deploy to Minnesota Washington Post reports
Il Pentagono ha disposto circa 1.500 soldati di leva per un possibile impiego in Minnesota, secondo quanto riportato dal Washington Post. Questa mobilitazione fa parte di una preparazione delle forze armate statunitensi in risposta a eventuali esigenze di ordine pubblico o emergenze nella regione. La notizia evidenzia una situazione di tensione e la volontà di assicurare la sicurezza sul territorio.
Jan 18 (Reuters) - The U.S. Pentagon has ordered about 1,500 active-duty soldiers to prepare for a possible deployment to Minnesota, the Washington Post reported on Sunda. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
