Pedigree | il debutto dei BLUEYE! nasce come una scena cinematografica
“Pedigree”, singolo d’esordio dei BLUEYE!, racconta un incontro inatteso in un contesto mondano, tra R&B elegante e narrazione visiva. Pedigree si apre su un’immagine precisa: un evento mondano, luci controllate, volti che si incrociano senza davvero fermarsi. È in questo contesto che prende forma il singolo d’esordio dei BLUEYE!, uscito il 16 gennaio 2025 per Lost Music. Un brano R&B dall’impianto elegante, attraversato da leggere influenze trap, che lavora più sull’atmosfera che sull’urgenza. Il racconto è lineare, quasi trattenuto. Un fotografo e un’attrice famosa si ritrovano nello stesso luogo dopo dieci anni, durante una serata che dovrebbe essere solo di rappresentanza. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
