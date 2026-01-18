Dopo Cagliari-Juventus, le discussioni sull’arbitraggio continuano a essere al centro dell’attenzione. Massimo Pavan ha evidenziato come la gestione della partita da parte degli arbitri abbia influenzato l’andamento dell’incontro, sottolineando che Massa non avrebbe rispettato la squadra bianconera. La vicenda rimane un punto di discussione nel calcio italiano, con opinioni diverse sulla corretta interpretazione delle decisioni arbitrali.

Il giorno dopo è ancora polemica arbitrale. Massimo Pavan punta il dito sulla gestione di Cagliari-Juventus, parlando di una partita sfuggita di mano troppo presto. Secondo Pavan, il Cagliari avrebbe iniziato a perdere tempo già dal 15’, senza che l’arbitro Davide Massa intervenisse con il metro giusto: «Nessun errore clamoroso, ma non ha rispettato la Juve. Bastava ammonire un paio di giocatori e la partita sarebbe stata diversa». Giudizio netto sui singoli episodi: giusto togliere il rigore, definito «inesistente», sbagliata l’ammonizione a Kenan Yildiz e incoerente il mancato giallo a Palestra per un intervento simile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Pavan duro: «Massa non ha rispettato la Juve»

