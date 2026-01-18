Paura in piscina | esalazioni chimiche una donna finisce in ospedale

Da monzatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di emergenza si è verificato presso la piscina Pia Grande di Monza, dove una donna è stata ricoverata in ospedale a seguito di esalazioni chimiche nell’acqua. Intervenuti sul posto, vigili del fuoco e soccorritori hanno gestito la situazione, attribuendo l’incidente a una reazione chimica. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente i livelli di sostanze chimiche nelle piscine pubbliche.

Attimi di terrore a Monza. Vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti all'interno della piscina Pia Grande di via Murri per un problema ascrivibile a una "reazione chimica" in acqua che ha portato al ricovero di una donna.Vigili del fuoco e ambulanze in piscinaL'allarme è scattato poco. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Paura per un bimbo di due anni: viene travolto da una bicicletta e finisce in ospedale

Leggi anche: Esalazioni notturne nel commissariato: una poliziotta ricoverata in ospedale. In corso gli accertamenti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.