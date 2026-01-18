Paura in piscina | esalazioni chimiche una donna finisce in ospedale

Un episodio di emergenza si è verificato presso la piscina Pia Grande di Monza, dove una donna è stata ricoverata in ospedale a seguito di esalazioni chimiche nell’acqua. Intervenuti sul posto, vigili del fuoco e soccorritori hanno gestito la situazione, attribuendo l’incidente a una reazione chimica. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente i livelli di sostanze chimiche nelle piscine pubbliche.

