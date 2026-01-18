Domenica 18 gennaio 2026, in Italia, si sono verificati violenti scontri tra tifosi lungo l’autostrada, segnando un episodio di grave tensione legata alle manifestazioni sportive. La situazione ha suscitato preoccupazione e richiesto interventi di sicurezza, evidenziando l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e controllo per evitare future escalation di violenza.

Il pomeriggio di domenica 18 gennaio 2026 resterà impresso nella memoria collettiva come una delle pagine più buie per l’ordine pubblico legato alle manifestazioni sportive. Quello che doveva essere un tranquillo weekend di campionato si è trasformato in un pomeriggio di follia lungo l’arteria stradale principale del Paese. Un violento scontro tra le tifoserie organizzate di Fiorentina e Roma ha paralizzato il tratto emiliano dell’autostrada A1, trasformando lo svincolo per il Raccordo di Casalecchio in un teatro di guerriglia urbana. La dinamica dell’incidente, avvenuta in pieno giorno e sotto gli occhi di centinaia di famiglie in viaggio, sottolinea ancora una volta la pericolosità di certi gruppi estremisti che utilizzano il calcio come mero pretesto per esercitare violenza gratuita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura in Italia, guerriglia tra tifosi in autostrada! Scontri violentissimi

Leggi anche: Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’autostrada, guerriglia in A1 \ VIDEO

Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano

Nella giornata di oggi, si sono verificati scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma lungo un tratto autostradale. L'intervento ha coinvolto anche l'uso di martelli, creando momenti di tensione tra i passanti. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno monitora e valutando le misure per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CRONACA. SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO

Quando la legge diventa paura. In Italia si trasforma il dissenso in problema di ordine pubblico. Multe e avvisi di garanzia colpiscono chi ha manifestato pacificamente contro il genocidio a Gaza e l’economia di guerra. Da Torino a Treviso, centinaia di studenti, - facebook.com facebook

In Italia è forte un sentimento anti-occidentale, retaggio di una forte presenza comunista: del resto il PCI arrivò a rappresentare più di un terzo dell’elettorato, e in tempi in cui votava il 90% degli aventi diritto. Ma è retaggio anche di una certa parte del fortissimo x.com