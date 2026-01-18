Passolanciano in tanti alla fiaccolata per Marco Scrofa | dieci anni dopo la montagna lo ricorda così FOTO e VIDEO

Il 17 gennaio si è svolta a Passolanciano la “Fiaccolata per Marco Scrofa”, organizzata dal Sci Club All Mountain e dalle Sciovie Marcantonio, per ricordare, a dieci anni dalla scomparsa, Marco, appassionato amante della montagna di Lanciano. L’evento ha visto una partecipazione significativa, dimostrando l’affetto e il rispetto della comunità nei confronti di Marco. Un momento di memoria e riflessione, accompagnato da fotografie e video che testimoniano l’evento.

Si è svolta con grande partecipazione ieri, sabato 17 gennaio, la "Fiaccolata per Marco Scrofa", evento organizzato dal Sci Club All Mountain in collaborazione con le Sciovie Marcantonio per ricordare, a dieci anni dalla scomparsa, l'amante e cultore della montagna originario di Lanciano. In Europa guadagni record per i big delle armi: mai così tanti da dieci anni

In Europa, i principali gruppi della difesa hanno registrato nel 2025 i migliori risultati degli ultimi dieci anni. Gli azionisti hanno beneficiato di rendimenti elevati, principalmente grazie all’aumento dei dividendi distribuiti. Questa crescita riflette un momento di forte stabilità e consolidamento nel settore della difesa, con effetti positivi sui profitti delle aziende e sui ritorni per gli investitori. Vialli, tre anni senza Gianluca: la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, storico attaccante e capitano della Juventus. La società ha voluto ricordare il giocatore con un messaggio che celebra la sua carriera e il suo contributo alla squadra. Un gesto di memoria che rende omaggio a un simbolo indelebile della storia bianconera. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nonostante la nebbia, tanti sciatori e famiglie con bambini hanno raggiunto le stazioni sciistiche di Passolanciano e la Maielletta per trascorrere una domenica sugli sci, come mostrano le immagini realizzate da Adamo Carulli.

