Passerini sul Milan | Restano lacune evidenti specialmente in difesa Il mercato …

Carlos Passerini analizza la situazione del Milan in vista del match contro il Lecce, evidenziando come restino alcune lacune, in particolare in difesa. Secondo il giornalista, il mercato potrebbe essere un’opportunità per colmare queste assenze e migliorare la squadra. Un’analisi che invita a riflettere sulle strategie dei rossoneri e sulle prospettive future, in un momento di valutazioni e riflessioni per il club.

"Fin qui il percorso del suo Diavolo è stato più che positivo". Il giornalista Carlos Passerini parla così della stagione del Milan in vista della partita di questa sera contro il Lecce. Il giornalista continua con la sua analisi su 'Il Corriere della Sera': "I 19 risultati utili consecutivi testimoniano la solidità di una squadra che continua ad avere alcune lacune evidenti, specialmente in difesa dove un rinforzo dal mercato sarebbe utile, ma che si è messa alle spalle l’ottavo posto della stagione passata. Non era scontato". Passerini continua con la sua analisi: "Il Milan continua a essere grande con le grandi e piccolo con le piccole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Passerini sul Milan: “Restano lacune evidenti, specialmente in difesa. Il mercato …” Leggi anche: Ordine sul Milan: “Limiti rosa evidenti. Mercato? Responsabilità del management doppia se …” Leggi anche: Passerini sicuro: “Mercato il Milan non può restare a guardare. Ecco cosa serve” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. «L'UMILTÀ DEL CAMPIONE: MODRIC SPAZZA AL 94' E IL MILAN VOLA IN TESTA! PASSERINI CELEBRA LA MENTALITÀ DA PALLONE D'ORO DEL CROATO» #Modric #Milan #SerieA #Leader #Mentalità #CorriereDellaSera - facebook.com facebook «L'UMILTÀ DEL CAMPIONE: MODRIC SPAZZA AL 94' E IL MILAN VOLA IN TESTA! PASSERINI CELEBRA LA MENTALITÀ DA PALLONE D'ORO DEL CROATO» #Modric #Milan #SerieA #Leader #Mentalità #CorriereDellaSera x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.