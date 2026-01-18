Partito Democratico sotto il tram

Il Partito Democratico si trova in un momento di riflessione, mentre assiste ai cambiamenti della scena politica. Come un tram che passa, il panorama si muove e si trasforma, richiedendo attenzione e analisi. Questa immagine richiama il senso di un passaggio rapido e continuo, in cui è importante mantenere chiarezza e sobrietà nel valutare le sfide e le opportunità che si presentano.

«Improvvisamente udimmo il rumore formidabile degli enormi tramvai a due piani, che passano sobbalzando, risplendenti di luci multicolori, come villaggi in festa.». Sferragliava il 1909. Nel Manifesto del futurismo Tommaso Marinetti esaltava la modernità dei tram. Più di un secolo dopo, da opposte sponde, la sinistra rilancia con ardore. A dispetto dell'implacabile tempo che passa. In tutte le grandi città governate dai Dem, fervono estenuanti cantieri e robuste polemiche. Imbambolati davanti all'emergenza sicurezza, sonnecchianti di fronte all'allarme criminalità, i sindaci del Pd s'attaccano al tram.

Comunità Montana Alburni: grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitano

La recente vicenda alla Comunità Montana Alburni solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla governance locale. La nota del sindaco di Roscigno evidenzia come gli eventi abbiano rappresentato un serio rischio per il rispetto delle regole democratiche e per il corretto funzionamento delle istituzioni. È fondamentale analizzare con attenzione quanto accaduto, al fine di preservare i principi fondamentali della rappresentanza e della partecipazione civica nella provincia di Salerno.

