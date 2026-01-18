Parma-Genoa 0-0 LE PAGELLE | Corvi decisivo Mandela cresce

Ecco le pagelle di Parma-Genoa 0-0, con un focus su Corvi, valutato 7 per le sue prestazioni, e Mandela, in crescita. Il report analizza le prestazioni individuali e gli interventi chiave durante la partita, offrendo una panoramica obiettiva e dettagliata dell'incontro.

Ecco le pagelle di Parma-Genoa 0-0Corvi 7 - Almeno due gli interventi nel primo tempo: un'uscita ottima che stoppa Colombo e una parata su Vitinha che ci ha provato con una punizione allo scadere dei 45'. Decisivo anche nell'unico tentativo del Genoa nella ripresa. Aiutato da Delprato, respinge.

Analisi e valutazioni delle prestazioni dei giocatori nel match tra Lecce e Parma, conclusosi con il risultato di 1-2. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle singole prove individuali, evidenziando le decisioni e le azioni più significative di ciascun atleta. Un approfondimento obiettivo e rispettoso, utile per chi desidera comprendere meglio l'andamento della partita e le prestazioni dei protagonisti.

