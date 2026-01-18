Pari nell’anticipo tra Colli Marittimi e Cuoiopelli
In una partita equilibrata tra Colli Marittimi e Cuoiopelli, il risultato è rimasto sullo 0-0 fino alla fine. Entrambe le squadre hanno mostrato buona organizzazione tattica, senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. La sfida si è svolta con ritmo contenuto, con occasioni limitate da entrambe le parti. Un pareggio che lascia aperte molte prospettive in vista delle prossime giornate di campionato.
COLLI MARITTIMI 1 CUOIOPELLI 1 COLLI MARITTIMI: Perullo, Bartorelli (55’ Vestri), Bacciu (69’ Clerici), Giorgi, Saba, Camerini, Dezi, Remelli, Pannocchi, Turco (85’ Accordino), Colombo (75’ Bartorelli); a disposizione Bolognesi, Casini, Cerri, Mangano. Allenatore David Tarquini. CUOIOPELLI: Bulleri, Bindi, Liberati, Ciardelli, Mori, Tafi, Morana (82’ Kapplani), Di Benedetto, Tomarchio (82’ Coluccia), Ferraro (69’ Magera), Ndiaye; a disposizione Abutoaei, Amorusi, Pacifico, Pini. Allenatore Enrico Pertici. Arbitro: Francesco Frati di Piombino (assistenti Vincenzo Mongelli e Antonio Moro di Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Promozione. Colli Marittimi male nell’anticipo. Oggi Mobilieri-Cerbaia e le altre
Leggi anche: Promozione, le altre del girone B. Male San Miniato Basso e Colli Marittimi. Saline si deve arrendere solo nel recupero
A Saline il derby con i Colli Marittimi La Geotermica ospita il San Miniato - Lo Sporting Cecina, fermato sul pari, rallenta e la giornata si presta alle inseguitrici per tentare di ridurre lo svantaggio. lanazione.it
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2026 GIOVEDÌ DELLA I SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) “Nell’Eucaristia incontri Gesù realmente, condividi la sua vita, senti il suo amore; lì puoi sperimentare che la sua morte e risurrezione sono per te.” (Papa Fran - facebook.com facebook
Altra frenata della Samp: Parodi regala il pari all’Entella e i doriani restano in crisi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.