Parcheggio per l’abitato di Persignano

È stato inaugurato ieri un nuovo parcheggio pubblico a Persignano, nel comune di Terranuova, situato nelle vicinanze del cimitero e dell’abitato di Malva-Persignano. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Sergio Chienni e altri rappresentanti, che hanno ricordato anche i recenti interventi di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture nelle diverse località del territorio, tra cui il giardino di Traina e l’estensione dell’acquedotto a Piantravigne.

Un nuovo parcheggio pubblico a servizio del cimitero e dell'abitato di Malva-Persignano, nel comune di Terranuova è stato inaugurato ieri mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco Sergio Chienni, che ha ricordato anche gli interventi recentemente conclusi o in fase di completamento nelle altre località: dalla riqualificazione del giardino pubblico della Traina, rinnovato e dedicato a Tosello Gabrielli, ai lavori per l'estensione dell'acquedotto a Piantravigne, fino al prossimo rifacimento della rampa a Persignano. "Un percorso di interventi – ha sottolineato – che testimonia un'attenzione diffusa verso le frazioni del nostro territorio.

