Papa | la fama è un' illusione passeggera

Papa Leone XIV invita a riflettere sulla natura effimera della fama, sottolineando che essa rappresenta un'illusione passeggera. Durante l'Angelus, ha ricordato l'esempio di San Giovanni Battista, esortando i fedeli a non lasciarsi tentare dal desiderio di successo e popolarità, ma a mantenere saldi i valori spirituali. Un richiamo alla sobrietà e alla vera priorità della vita cristiana, lontano dalle false illusioni della fama.

No "alla tentazione del successo e della popolarità" sull'esempio di San Giovanni Battista. Questo l'invito di Papa Leone XIV nell'Angelus. "All'approvazione e visibilità viene data spesso un'importanza eccessiva che condiziona idee, comportamenti e stati d'animo,da causare sofferenze,divisioni e produrre stili di vita e relazioni effimeri,imprigionanti. Non c'è bisogno di surrogati di felicità. La gioia non si fonde su illusioni di fama, ma nel saperci amati da Dio". Poi, ha pregato per il Congo,pace e unità dei cristiani.

Fama di santità per Papa Ratzinger, una guarigione al centro della possibile Beatificazione

L’eventuale beatificazione di Papa Benedetto XVI si avvicina, in seguito alla segnalazione di una guarigione attribuita alla sua intercessione. A confermarlo è l’arcivescovo Georg Gänswein, ex segretario personale del Papa e attuale nunzio apostolico negli Stati baltici. Questa notizia segna un passo importante nel processo di canonizzazione, che potrebbe portare alla sua proclamazione come santo della Chiesa cattolica.

L’attenzione si concentra sulla possibile beatificazione di Papa Benedetto XVI, in seguito alla guarigione attribuita a lui. A confermarlo è l’arcivescovo Georg Gänswein, nunzio apostolico e segretario personale di Ratzinger fino al 2013, che ha parlato dell’evento come un segnale della sua santità. La vicenda alimenta il dibattito sulla sua canonizzazione e sul riconoscimento ufficiale della sua vita e delle sue virtù.

