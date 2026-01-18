Palestra solo per i Rambo? In 15' anche i sedentari possono cambiare il proprio corpo

Una nuova iniziativa a Limbiate mira a rendere l’attività fisica accessibile a tutti, anche ai sedentari. Grazie a un innovativo macchinario, in soli 15 minuti è possibile avvicinarsi all’allenamento e migliorare il proprio stato di forma. Il progetto vuole superare l’immagine dello sport riservato ai più allenati, offrendo un’opportunità semplice e efficace per chi desidera iniziare un percorso di benessere.

Nel contesto del 2026, ognuno di noi è spinto alla ricerca della performance. Sul lavoro e nella vita privata. E anche nello sport. Troppo spesso si dimentica che la pratica sportiva è prima di tutto un investimento da intraprendere sulla propria persona. Non per avere più muscoli del vicino di armadietto, per staccare il collega d'ufficio in salita con la bici o vincere la coppetta al circolo tennis. Ma per assicurarsi una vita più lunga e piena di salute. E ritardare il più possibile l'appuntamento con dottori e farmaci. Se per una persona che ha sempre fatto sport restare in salute non è un problema, per chi è abituato a uno stile più sedentario, è più complesso far scattare quel clic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palestra solo per i Rambo? In 15' anche i sedentari possono cambiare il proprio corpo Leggi anche: Obesità, più casi dopo il Covid: “Lo svago è sedentari troppi dolci nelle case. Cambiare stile di vita” Leggi anche: Donald Trump, il Rimba che si credeva Rambo, sfidato proprio dalla sua città Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Palestra solo per i Rambo? In 15' anche i sedentari possono cambiare il proprio corpo. Palestra solo per i Rambo? In 15' anche i sedentari possono cambiare il proprio corpo - Presentato a Limbiate il progetto destinato ad avvicinare anche i sedentari alla pratica sportiva, grazie a un innovativo macchinario presentato a Limbiate ... msn.com

Allenarti un'ora in palestra potrebbe non bastare. Il nutrizionista: "Chi è sedentario non consuma molte calorie" - È un messaggio sempre più diffuso: qualsiasi quantità di esercizio fisico è meglio di niente. menshealth.com

Mattia al suo primo giorno di palestra si presenta all’ @americanstylegym del @dr.virginiogranese_coachonline unica palestra al mondo dove è tutto nerazzurro con questa tuta del @psg dopo 8 mesi dalla sconfitta in finale Champions Or - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.