Palermo-Spezia 1-0 le pagelle | Ranocchia brilla Bani sicuro

Nel match tra Palermo e Spezia, i rosanero hanno conquistato una vittoria importante, battendo 1-0 grazie a una rete di Segre siglata subito all'inizio. La partita si è rivelata combattuta e difficile, con prestazioni positive da parte di Ranocchia e Bani, che hanno contribuito alla solidità difensiva. Un risultato che può rappresentare un punto di svolta nella stagione di entrambe le squadre.

Una vittoria sofferta, come spesso accaduto in questa stagione, ma importantissima: il Palermo ha battuto 1-0 lo Spezia grazie a una rete di Segre siglata dopo dieci secondi. Ecco i voti di PalermoToday:Palermo-Spezia 1-0, cronaca e commentiJoronen 6,5: Al 21’ devia bene in angolo la conclusione. 🔗 Leggi su Today.it Palermo-Sampdoria 1-0, le pagelle: Bani è mostruoso, Ranocchia detta bene i tempi

Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene una vittoria fondamentale contro la Sampdoria, grazie alla rete di Le Douaron. La partita si è distinta per le prestazioni individuali, con Bani e Ranocchia protagonisti. Con questa vittoria, i rosanero consolidano la loro posizione in classifica, continuando il buon momento di forma iniziato nelle ultime partite.

