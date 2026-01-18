Un incendio si è sviluppato durante la notte nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, nel sud del Pakistan. I vigili del fuoco della città hanno intervenuto per domare le fiamme, che hanno causato la perdita di sei vite. L’incidente evidenzia le sfide legate alla sicurezza e alla prevenzione incendi nei luoghi pubblici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure adottate per evitare eventi simili in futuro.

I vigili del fuoco della città portuale di Karachi, nel sud del Pakistan, hanno combattuto oggi un incendio divampato durante la notte in un centro commerciale a più piani, noto come Gul Plaza. Nel rogo sono morte sei persone, tra cui un vigile del fuoco. L’incendio è scoppiato ieri sera al Gul Plaza, propagandosi rapidamente nei negozi che vendevano cosmetici, abbigliamento e articoli in plastica. Circa il 75% dell’incendio è stato domato, ma i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di altre quattro-sei ore per tenerlo completamente sotto controllo. Cinque corpi sono stati recuperati dall’edificio di quattro piani e dal seminterrato, che ospitava circa 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pakistan, incendio devasta centro commerciale a Karachi: 6 morti

Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti

Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Leggi anche: Pakistan, a Karachi aumentano le donne nel corpo dei vigili del fuoco

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un incendio ha colpito un centro commerciale nel centro di Karachi, in Pakistan. Le fiamme sono partite dal piano terra dei locali del Gul Plaza. Il rogo si è esteso rapidamente ai piani superiori durante la notte. I soccorritori hanno evacuato le persone intrappol - facebook.com facebook