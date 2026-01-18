Pagelle slalom Wengen 2026 | Vinatzer ha bisogno di altre piste; Noel irriconoscibile

Le pagelle dello slalom di Wengen 2026 evidenziano le performance dei principali atleti, tra cui Vinatzer e Noel. Dopo le gare di domenica 18 gennaio, si analizzano i risultati e le valutazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle prove, con particolare attenzione alle difficoltà incontrate dai protagonisti e alle sorprese emerse nella competizione.

PAGELLE SLALOM WENGEN 2026. Domenica 18 gennaio Atle Lie McGrath, 10 e lode: nello slalom moderno non è così frequente veder trionfare lo sciatore in testa dopo la prima manche. Il norvegese ha mantenuto i nervi saldi, imponendosi con margine e bissando il successo della passata stagione nella località elvetica. Salgono a cinque le affermazioni in Coppa del Mondo. Inoltre ha conquistato anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Lucas Pinheiro Braathen, 8,5: forse si sarebbe aspettato di vincere dopo la gran seconda manche disputata, tuttavia ha trovato un McGrath più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle slalom Madonna di Campiglio 2026: l’Italia rigenera Noel, Vinatzer tra illusione e cruda realtà

Le pagelle dello slalom di Madonna di Campiglio 2026 offrono uno sguardo sulla performance degli atleti italiani e internazionali. In questa occasione, Clement Noel si distingue per la sua precisione, dimostrando di essere un avversario temibile quando mantiene la concentrazione. Vinatzer, invece, vive momenti di speranza alternati a difficoltà, evidenziando le sfide di un percorso sportivo sempre incerto. Analizziamo i risultati e le impressioni chiave di questa gara.

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi, slalom Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Oggi, nello slalom di Wengen 2026, Alex Vinatzer rappresenterà l’Italia con il pettorale numero X. La gara è trasmessa in diretta su [canale TV] e disponibile in streaming su [piattaforma]. L’evento fa parte della Coppa del Mondo di sci alpino, con sei atleti italiani in gara. Per conoscere orari e aggiornamenti, consultate il sito ufficiale e i canali di informazione sportiva.

