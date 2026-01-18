Analisi e valutazioni dei protagonisti della sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata della stagione 202526. Ecco i voti e i commenti ai principali giocatori, con particolare attenzione alle prestazioni di Przytarski, Rocchetti e Rigo, nel rispetto della sobrietà e della chiarezza.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Parma Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Parma Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quindicesima giornata del campionato 202526 Giaretta 7 – Non sbaglia quando viene richiesto il suo contributo, puntuale anche nelle uscite e coraggioso in alcune occasioni. Rigo 7,5 – Sempre ben posizionato col corpo, mai una disattenzione e supporto costante alla fase di possesso. Prezioso. i suoi cross taglienti sono da far veder e rivedere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juventus Parma Under 17: Przytarski da sogno, Rocchetti solido, Rigo fa i solchi- VOTI

Pagelle Juventus Sampdoria Under 17: Re Paonessa, Corigliano immarcabile, Rocchetti solido- VOTI

Le pagelle della sfida tra Juventus e Sampdoria Under 17, valida per la tredicesima giornata del campionato 202526, analizzano le prestazioni dei giovani talenti delle due squadre. Re Paonessa, Corigliano e Rocchetti si sono distinti per le loro performance, offrendo spunti interessanti nel match di oggi. Ecco i voti e i giudizi ai protagonisti dell'incontro.

Juventus Parma Under 17 1-0 LIVE: Przytarski fa esplodere di gioia i bianconeri!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Under 17 e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura dei bianconeri, grazie al gol di Przytarski. Qui trovi sintesi, cronaca, tabellino e analisi dettagliata del match, offrendo un aggiornamento completo e accurato sull’evento sportivo.

