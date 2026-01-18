Pagelle Cagliari Juventus | Mazzitelli eroico e Mina cancella David si salva solo Yildiz

Ecco le pagelle di Cagliari Juventus, analizzando le prestazioni dei protagonisti all’Unipol Domus. Mazzitelli si distingue per impegno e determinazione, mentre Mina neutralizza David. Solo Yildiz riesce a mantenere un livello di rendimento soddisfacente. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante per la Juventus, influendo sulla classifica e richiedendo una riflessione sulle prossime strategie.

La Juventus cade rovinosamente in Sardegna, incassando una sconfitta pesante in ottica classifica. Nel 21° turno di Serie A, il Cagliari supera 1-0 i bianconeri grazie a una prestazione di cuore e organizzazione tattica. La squadra di Luciano Spalletti domina nel possesso ma si rivela estremamente fumosa dalla trequarti in su, pagando a caro prezzo l’unica vera disattenzione difensiva. Tra le fila dei Sardi, guidati magistralmente da Fabio Pisacane (7), brilla la stella di Luca Mazzitelli (7.5). Il centrocampista non solo decide il match con una rete pregevole, ma giganteggia in mediana salvando anche un gol sulla linea. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Juventus: Mazzitelli eroico e Mina cancella David, si salva solo Yildiz Leggi anche: Cagliari-Juventus, le pagelle: dominio sterile, palo di Yildiz ma decide Mazzitelli Leggi anche: Cagliari-Juventus 1-0, le pagelle: Mazzitelli (7) che guizzo, Yildiz il più pericoloso, Caprile (6,5) protagonista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cremonese-Cagliari 2-2, le pagelle della partita di Serie A; Pagelle Genoa-Cagliari 3-0: la difesa condanna i rossoblù. Tanta imprecisione davanti; Genoa-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: il solito Colombo e Leali per l'aggancio in classifica; Probabili formazioni 19ª giornata: titolari, indisponibili, squalificati, consigli, dubbi, ultime sulle scelte degli allenatori in ottica Fantacalcio. Cagliari-Juventus 1-0, le pagelle: Kalulu si perde Mazzitelli. Pisacane bravo e fortunato - 65' Mazzitelli CAGLIARI (pagelle a cura di Marco Pieracci) Caprile 6. tuttomercatoweb.com

Cagliari-Juventus 1-0, pagelle: Mina statuario, Mazzitelli cinico, David non punge - Diamo i voti ai protagonisti dell'anticipo del sabato sera vinto dal Cagliari per 1- eurosport.it

Pagelle di Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli gela i bianconeri. Yildiz voglioso ma stanco, attacco di Spalletti spento - 0 i top e flop e le pagelle del match: i bianconeri giocano ma non concretizzano e vengono puniti da Mazzitelli. sport.virgilio.it

