Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano con la disputa sulla Groenlandia, che coinvolge anche le esercitazioni militari. In risposta alle minacce di dazi di Donald Trump, i Paesi europei ribadiscono che le loro operazioni non rappresentano una minaccia, sottolineando il carattere difensivo delle proprie attività nell’Artico. La situazione evidenzia le delicatissime relazioni tra le parti e la complessità delle questioni geopolitiche in regione.

La disputa sulla Groenlandia si trasforma in un nuovo terreno di scontro tra Stati Uniti ed Europa. Le minacce di dazi avanzate da Donald Trump contro i Paesi che hanno inviato truppe nell’Artico provocano una reazione compatta delle capitali europee. Otto Stati Nato difendono l’esercitazione danese come attività coordinata e non ostile, Berlino respinge ogni forma di “ricatto” e Parigi apre all’uso dello strumento anticoercitivo Ue. Roma invita invece a ridurre le tensioni, parlando di un problema di comunicazione con Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paesi Ue contro Trump: "Nostra esercitazione non è una minaccia"

Trump minaccia l’Europa: dazi del 10% per i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia. L'Ue: «Una spirale pericolosa»

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 10% a partire da febbraio e del 25% da giugno sugli otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. L’Unione Europea ha espresso preoccupazione, definendo questa mossa una spirale pericolosa. La misura rappresenta una risposta alle recenti decisioni militari dei Paesi coinvolti, sollevando discussioni sulle conseguenze per le relazioni internazionali e il commercio.

Putin contro Trump: “C’è chi usa il diritto della forza con azioni unilaterali e pericolose”. Su Italia e Paesi Ue: “Relazioni deteriorate”

Le recenti dichiarazioni di Putin evidenziano tensioni crescenti tra Russia e Stati Uniti. Il presidente russo critica le azioni unilaterali considerate pericolose e sottolinea il deterioramento delle relazioni con Italia e UE. Nel contesto internazionale, mentre Trump si confronta con diverse crisi globali, la Russia osserva con preoccupazione un clima di crescente antagonismo, evidenziando le conseguenze di politiche percepite come aggressivi e divergenti dagli sforzi di dialogo e cooperazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il discorso di Trump alla Nazione, Putin attacca i leader europei - 1mattina News 18/12/2025

Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei: ecco quali - facebook.com facebook

Dopo l’ennesima minaccia di #Trump di nuovi dazi contro i paesi europei che vogliono impedire la presa della Groenlandia, il Parlamento europeo finalmente si fa sentire e chiede la sospensione degli accordi commerciali UE - USA. x.com