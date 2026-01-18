Padovani candidato sindaco di Fratelli d’Italia

Gabriele Padovani è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia a Padova, sostenuto dal partito di Giorgia Meloni. La sua candidatura rappresenta un punto di riferimento per il centrodestra locale, con l’obiettivo di promuovere un’amministrazione improntata a valori di coesione e sviluppo. La campagna elettorale si apre con un sostegno chiaro e deciso, mirato a rafforzare l’identità politica e a rispondere alle esigenze della comunità padovana.

"Fratelli d’Italia non poteva sostenere un paracadutato senza paracadute". È Roberto Petri, storico dirigente del partito di Giorgia Meloni e neopresidente di Assoporti, a far esplodere il primo fuoco artificiale della campagna elettorale che condurrà Fratelli d’Italia e Gabriele Padovani mano nella mano alle prossime elezioni amministrative. "Il nostro partito si era detto disponibile a sostenere chiunque avesse vinto delle elezioni primarie nel centrodestra – prosegue Petri –, all’epoca i candidati erano Padovani e Stefano Bertozzi". Quell’ipotesi è tramontata, e Fratelli d’Italia ha fatto la sua scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

