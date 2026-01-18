Otto Paesi europei fanno quadrato contro Trump dopo la minaccia di dazi L' Italia frena | Serve dialogo

Otto paesi europei si sono uniti per rispondere alle recenti minacce di dazi da parte di Donald Trump, cercando di adottare una posizione comune. L’Italia, invece, ha espresso cautela, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo aperto. Questa reazione mira a tutelare gli interessi europei e favorire il confronto diplomatico, evitando escalation che possano nuocere agli scambi commerciali e alla stabilità regionale.

L’Europa prova a rispondere compatta alle minacce di nuovi dazi avanzate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mettendo in campo un fronte politico unitario che va oltre le singole capitali. In una dichiarazione congiunta, otto Paesi europei - Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia. 🔗 Leggi su Today.it

Trump annuncia nuovi dazi contro alcuni Paesi europei per la ‘Questione Groenlandia’

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi commerciali contro alcuni Paesi europei, in relazione alla disputa sulla Groenlandia. A partire da febbraio, le tariffe saranno al 10%, con un aumento al 25% previsto per giugno 2026. La decisione segna un cambiamento nelle politiche commerciali degli Stati Uniti e ha suscitato reazioni a livello internazionale.

Groenlandia, Trump annuncia dazi contro Paesi europei: ‘In gioco la pace mondiale’

L’ex presidente Trump ha annunciato l’implementazione di dazi commerciali contro alcuni Paesi europei, sostenendo che queste nazioni abbiano contribuito a creare un livello di rischio internazionale insostenibile. La decisione, descritta come estremamente pericolosa, solleva questioni sulla stabilità globale e sulla pace mondiale. L’episodio rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali e diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Nuovo attacco di Trump all'Europa e a Zelensky

Donald Trump ha deciso di trasformare la Groenlandia in una leva commerciale, o, più precisamente, in un ostaggio economico. Da Washington infatti, è arrivato l'annuncio di nuovi dazi contro otto Paesi europei L'Ue reagisce compatta: la sovranità non si ne

