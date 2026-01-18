Benvenuti all’oroscopo settimanale di L’Ortica, dedicato alla lettura delle influenze astrologiche dal 19 al 25 gennaio 2026. Qui troverete analisi precise e senza fronzoli, per comprendere come i pianeti possono influenzare i vostri aspetti quotidiani. Un approccio diretto e sobrio, pensato per offrire spunti utili senza esagerazioni.

Benvenuti all’oroscopo settimanale di L’Ortica: non quello che consola, ma quello che gratta dove prude. Le stelle, come certi editorialisti, non hanno alcuna intenzione di piacervi. Dal 19 al 25 gennaio 2026 l’universo vi osserva con quel mezzo sorriso di chi sa già come andrà a finire e aspetta solo che voi facciate finta di niente. Pronti a farvi pungere? Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Impulsivo come sempre, ma questa settimana confondi il coraggio con la testardaggine da talk show urlato. Marte ti spinge, il buonsenso resta a casa. Se rompi qualcosa (rapporti inclusi), poi non dire che “non potevi immaginarlo”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo urticante 19 –25 gennaio 2026

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana 19-25 gennaio 2026 e classifica

Leggi anche: Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

OROSCOPO settimanale 12 - 18 GENNAIO 2026

Benvenuti nell’oroscopo che non vi consola, non vi coccola e soprattutto non vi mente. Qui non c’è Mercurio che “porta opportunità” né Venere che “addolcisce i rapporti”: c’è solo la cruda verità, servita fredda e senza contorno. Se cercate carezze astrali, torna - facebook.com facebook