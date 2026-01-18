Scopri le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, a cura di Valeria De Paola. Un’analisi chiara e precisa delle tendenze astrologiche per ogni segno zodiacale, utile per orientarti con consapevolezza nei giorni a venire. Leggi le previsioni e approfondisci le influenze delle stelle sulla tua settimana, in modo semplice e obiettivo.

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Gemelli e Acquario creativi e ispirati

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 evidenzia l’influenza dei pianeti in Acquario, tra cui Sole, Venere, Mercurio e, dal 23, Marte. Questi transiti favoriscono creatività, ispirazione e nuove prospettive, in particolare per i segni dei Gemelli e dell’Acquario. Un periodo propizio per rinnovare approcci e mettere in campo idee originali, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita personale e professionale.

Oroscopo della prossima settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco le previsioni di Artemide

Ecco le previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, dedicate a tutti i segni zodiacali. Le previsioni di Artemide offrono uno sguardo equilibrato sulle tendenze e le energie che caratterizzeranno i prossimi giorni, aiutandoti a comprendere meglio le possibili opportunità e sfide in arrivo. Un’analisi sobria e accurata per orientare le tue scelte con consapevolezza e tranquillità.

Oroscopo della Settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

