Ornella senza fine | stasera Che tempo che fa omaggia Vanoni gli ospiti

Una serata dedicata a Ornella Vanoni, Ornella senza fine, un’idea di Fabio Fazio e degli autori di Che tempo che fa, un’amica prima che una cantante che tutta Italia ha amato. La sua morte, lo scorso 21 novembre, ha lasciato un vuoto incolmabile e Fazio aveva annunciato che avrebbe trovato il modo per omaggiarla e ricordarla. Così, dopo la pausa natalizia, Che tempo che fa torna con una puntata speciale, dedicata appunto a Vanoni, dal titolo, Ornella senza fine. Per questa importante celebrazione saranno tantissimi gli ospiti che cercheranno di ricordare, ognuno a modo suo, l’artista. Per questo importante omaggio ci saranno tanti ospiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Domenica 18 gennaio, Che tempo che fa torna con un episodio dedicato a Ornella Vanoni, figura fondamentale della musica italiana. La puntata speciale, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, rende omaggio alla carriera e all’eredità artistica di Ornella, scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni. Un’occasione per ricordare un’icona che ha segnato profondamente la scena musicale del nostro paese.

