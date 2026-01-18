Ornella Senza Fine a che ora inizia e finisce | orario ospiti replica e scaletta su Nove

Ornella Senza Fine è uno speciale di Che Tempo che Fa dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso domenica 18 gennaio 2026 su Nove. L’evento, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ripercorre la vita e la carriera della cantante scomparsa nel novembre 2025. L’appuntamento include ospiti, scaletta e replica, offrendo un omaggio sincero e rispettoso all’artista. Di seguito, tutte le informazioni su orari e dettagli dell’evento.

Ornella Senza Fine a che ora inizia e finisce lo speciale di Che Tempo che Fa del 18 gennaio 2026. Un evento speciale di "Che Tempo Che Fa" condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, trasmesso domenica 18 gennaio 2026 sul Nove, per celebrare la vita, la carriera e l'eredità artistica di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025 all'età di 91 anni. L'atmosfera non era quella di un commiato triste, ma una festa della musica, dei ricordi e dell'ironia che ha sempre contraddistinto Ornella. Ornella Senza Fine ospiti e scaletta. Tra gli ospiti di Ornella senza fine ci saranno in scaletta: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Loredana Bertè, Mahmood, Diodato, Annalisa, Elisa, Francesco Gabbani, Emma Marrone e altri nomi della musica italiana, oltre ai familiari come il figlio Cristiano Ardenzi e i nipoti Matteo e Camilla.

Ornella Senza Fine a che ora inizia e finisce: orario, ospiti e scaletta su Nove

L’appuntamento speciale di “Che Tempo Che Fa” dedicato a Ornella Vanoni si svolgerà domenica 18 gennaio 2026 su Nove. La trasmissione, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, partirà alle ore 21:00 e si concluderà alle 23:00. L’evento onora la carriera e l’eredità dell’artista scomparsa nel novembre 2025, con ospiti e una scaletta dedicata alla sua musica e alla sua vita.

Ornella senza fine, lo speciale di Che tempo che fa dedicato ad Ornella Vanoni sul Nove: quando in tv, ospiti e anticipazioni

“Ornella senza fine” è uno speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso in prima serata sul Nove. Con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la squadra, si ripercorrono i momenti più significativi della carriera della cantante, offrendo un omaggio sincero e rispettoso. L’evento, in programma prossimamente, sarà un’occasione per celebrare il talento e la storia di una delle voci più rappresentative della musica italiana.

