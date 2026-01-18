Ora l' Anm si appella all' Ue | Governo inadempiente

L' Anm continua la sua campagna contro il governo, questa volta bussando alla porta della Commissione europea. L'Associazione nazionale dei magistrati ha infatti chiesto al governo europeo di poter illustrare in un'audizione la "situazione allarmante", dovuta al "rischio di collasso della Giustizia italiana per l'inadempimento del governo italiano agli impegni assunti in sede europea con riguardo all'Ufficio per il processo", ricordando che quest'ultimo è stato "incluso nel Pnrr quale misura di natura strutturale, destinata a modificare in modo permanente l'organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari e dei giudici italiani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ora l'Anm si appella all'Ue: "Governo inadempiente" “Governo inadempiente col Pnrr, rischio collasso della giustizia italiana”: l’alert dell’Anm alla Commissione Ue

L'Associazione nazionale magistrati ha richiesto di essere audita dalla Commissione europea per evidenziare la difficile situazione della giustizia italiana. Secondo l'Anm, l'inadempimento del governo italiano agli impegni europei relativi all'Ufficio per il processo rischia di provocare un potenziale collasso del sistema giudiziario, con conseguenze profonde sulla funzionalità della giustizia nel paese.

