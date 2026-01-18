Opzione nucleare Ue contro le mire di Trump in Groenalndia | cos' è e come funziona lo strumento Aci

L’Opzione nucleare dell’UE contro le mire di Trump in Groenlandia si riferisce allo strumento Aci, ovvero l’Strumento Anti-Coercizione. Questo meccanismo permette alla Commissione europea di rispondere in modo coordinato e legale a pratiche di coercizione economica da parte di Paesi terzi, tutelando il commercio e gli investimenti europei da eventuali pressioni esterne.

Lo Strumento Anti-Coercizione (Aci) è una risposta dell’Unione europea alla coercizione economica da parte di Paesi terzi, ovvero a interferenze indebite tramite misure o minacce che colpiscono commercio e investimenti per condizionare scelte politiche. Il suo obiettivo primario è la deterrenza, prevenendo l’uso stesso dello strumento. Per questo l’Aci viene spesso definito “l’opzione nucleare” dell’Ue e, dalla sua introduzione nel 2023, non è mai stato attivato. Tuttavia, il tema è tornato al centro del dibattito politico europeo dopo le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre nuovi dazi contro i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dal Venezuela alla Groenlandia: le mire di Trump svelano l’irrilevanza politica dell’Ue

Il 3 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, l’operazione militare degli Stati Uniti si è estesa dal Venezuela alla Groenlandia, rivelando le ambizioni geopolitiche di Washington. Mentre Bruxelles sembrava distante da questi eventi, l’azione ha messo in evidenza la limitata influenza dell’Unione Europea nel contesto internazionale. Questa vicenda solleva riflessioni sulla reale rilevanza politica dell’UE e sul suo ruolo nel panorama globale.

