Opere pubbliche arriva la norma anti veti per velocizzare l’autorizzazione

È stata approvata una nuova norma per le opere pubbliche che mira a semplificare e velocizzare le procedure di autorizzazione. Da ora, i pareri necessari saranno rilasciati entro 30 giorni, o 45 in casi di tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali, salute o incolumità pubblica, riducendo i tempi e migliorando l’efficienza delle procedure amministrative.

Pareri entro 30 giorni, o 45 quando sono in gioco tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali, salute o incolumità pubblica. Digitalizzazione completa delle procedure. E soprattutto obbligo generalizzato di non limitarsi a negare l’autorizzazione, ma di aggiungere all’eventuale «dissenso» le istruzioni su come correggere la rotta per ottenere il via libera, indicando quando possibile anche una stima dei costi necessari a rispettare le prescrizioni, che devono comunque rispettare i princìpi di «proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria». Tra le novità più importanti del capitolo semplificazioni costruito al ministero per la Pa di Paolo Zangrillo e inserite nella bozza di decreto legge sul Pnrr, atteso in consiglio dei ministri entro fine gennaio per disciplinare l’ultimo giro di corsa nell’attuazione del Piano, c’è la trasformazione strutturale della conferenza dei servizi «accelerata», sperimentata in questi anni per accelerare gli investimenti e rispettare i tempi delle procedure fissati dagli obiettivi comunitari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Autorizzazioni, norma anti veti per tutte le opere pubbliche

