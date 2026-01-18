Operazione sicurezza Telecamere triplicate

L’amministrazione di Campigna ha avviato un progetto di potenziamento della videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare il numero di telecamere da circa trenta a tra gli ottanta e i novanta. L’iniziativa mira a rafforzare la sicurezza urbana, creando un sistema di controllo più efficace e capillare, per garantire un ambiente più protetto e tranquillo per cittadini e visitatori.

Obiettivo ‘cento occhi’. E’ quello che si è prefissato l’amministrazione comunale campigiana, ovvero dotare la città di cento occhi e portare il numero di telecamere di videosorveglianza sul territorio dalle circa trenta attuali a un numero che va da ottanta a novanta. Alcune di queste, infatti, hanno a disposizione più ‘occhi’, non sono singole telecamere. Da qui il traguardo dei cento. Un progetto illustrato dall’assessore alla sicurezza, Daniele Matteini, che si è soffermato anche sull’analisi dei numeri, forniti dalla Polizia locale, relativi all’attività del 2025 nel comune di Campi: fra i più significativi i 204 incidenti rilevati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione sicurezza. Telecamere triplicate Leggi anche: Telecamere rotte, scatta l’operazione per ripristinare la videosorveglianza Leggi anche: Sicurezza . Arrivano le telecamere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Operazione sicurezza. Telecamere triplicate. Operazione sicurezza. Telecamere triplicate - E’ quello che si è prefissato l’amministrazione comunale campigiana, ovvero dotare la città di cento occhi e portare il numero di telecamere di videosorveglianza sul territori ... lanazione.it

