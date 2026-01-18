Operaio schiacciato in azienda Rifondazione comunista | Non è una fatalità ma il prezzo del profitto

Dopo l’incidente avvenuto presso l’azienda Kastamonu di Pomposa, in cui un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito, Rifondazione Comunista sottolinea come tali incidenti non siano casuali, ma il risultato delle logiche di profitto che spesso sacrificano la sicurezza sul lavoro. È importante riflettere sulle cause profonde di questi eventi e promuovere politiche che tutelino realmente i lavoratori.

A seguito dell’incidente avvenuto mercoledì 14 nell’azienda Kastamonu di Pomposa (Codigoro) ai danni di un operaio di 53 anni, rimasto ferito gravemente a una gamba a causa di uno schiacciamento accidentale, interviene Rifondazione comunista.“L’orrore nello stabilimento Kastamonu di Codigoro, in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Arresto Hannoun, Rifondazione Comunista: «Alla base c’è una questione politica»

L’arresto di Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, e di altri militanti palestinesi, ha suscitato reazioni politiche. Rifondazione Comunista sottolinea come alla base di questa azione ci sia una questione politica, evidenziando tensioni e divergenze nel contesto internazionale e nazionale. La vicenda evidenzia le complessità delle relazioni tra Italia e questioni mediorientali, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle motivazioni e le conseguenze di tali misure Leggi anche: Operaio 29enne muore schiacciato da un macchinario in azienda. Seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. REGIONALI: RIFONDAZIONE COMUNISTA SI SCHIERA CON MANILDO | 10/10/2025 Proclamato il lutto cittadino ad Artena e Colleferro per i funerali di Erri Talone, l’operaio schiacciato da un macchinario - facebook.com facebook Incidente sul lavoro nel Torinese, operaio di 35 anni muore schiacciato da un albero x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.