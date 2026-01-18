Ondata di truffe in Ciociaria | anziana raggirata a Ceccano sventato un tentativo a Castro dei Volsci

Nella provincia di Frosinone è cresso il rischio di truffe rivolte agli anziani. Recenti episodi a Ceccano e Castro dei Volsci hanno evidenziato tentativi di raggiro da parte di malviventi che sfruttano la fiducia delle vittime per ottenere denaro o beni. Le autorità raccomandano attenzione e cautela per prevenire ulteriori incidenti e proteggere le persone più vulnerabili.

Torna l'allarme per le truffe agli anziani nella provincia. Nelle ore scorse si sono registrati due episodi distinti che hanno visto entrare in azione malviventi senza scrupoli, pronti a fare leva sugli affetti familiari delle vittime per estorcere denaro e preziosi.Il colpo a Ceccano: la "truffa.

