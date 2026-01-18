Omicidio Sergiu Tarna parla la escort del video con il vigile Salvagno | Io non c’entro è stato solo un cliente

L'episodio riguardante l’omicidio di Sergiu Tarna si arricchisce di nuovi elementi, con la testimonianza della escort Lady Bruneth, coinvolta nell’indagine e citata dall’interrogatorio di Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato con l’accusa di omicidio. Le dichiarazioni forniscono una prospettiva sulla dinamica dell’accaduto e contribuiscono a delineare il quadro investigativo in corso nel Veneziano.

I carabinieri hanno rintracciato Lady Bruneth, la escort transgender citata nell’interrogatorio di garanzia da Riccardo Salvagno, il vigile urbano 40enne in carcere con l’accusa di aver ucciso il 25enne Sergiu Tarna nel Veneziano. La donna è considerata una delle possibili supertestimoni del caso, poiché la sua versione potrebbe chiarire aspetti fondamentali dell’omicidio, primo fra tutti il movente. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Salvagno ha indicato come complice Andrea Vescovo e ha ricostruito l’omicidio secondo la propria versione. Ha raccontato di aver affrontato il 25enne perché gli era stato riferito che fosse coinvolto in un presunto ricatto ai suoi danni. 🔗 Leggi su Open.online

Chi è Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato per l’omicidio del 25enne Sergiu Tarna

Riccardo Salvagno, 40 anni, vigile urbano di Venezia, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sergiu Tarna, giovane moldavo di 25 anni. L’indagine si concentra sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’arresto, nel rispetto delle procedure giudiziarie. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e richiede un approfondimento obiettivo e neutrale sull’accaduto.

Omicidio a Mira, arrestato un vigile urbano: Riccardo Salvagno accusato “dell’esecuzione” di Sergiu Tarna

A Mira, è stato arrestato Riccardo Salvagno, un vigile urbano di 40 anni, in relazione all’omicidio di Sergiu Tarna. Salvagno è accusato di essere coinvolto nell’omicidio, che ha scosso la comunità locale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’intera vicenda. Riccardo Salvagno, agente di polizia locale, ora si trova sotto custodia mentre si approfondiscono le circostanze dell’accaduto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il 38enne è stato arrestato perché presunto complice dell'omicidio di Sergiu Tarna. La madre Antonella: «Non ha mai aggredito nessuno. Gli avevamo detto di stare attento alle persone che frequenta» - facebook.com facebook

Arrestato a Spinea il complice di Riccardo Salvagno nell’omicidio di Sergiu Tarna. In carcere un 38enne con precedenti. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inevidenza x.com