Omicidio Mauro Sbetta chi è il presunto assassino 40enne amico della vittima | Io non c’entro
Un uomo di 40 anni, amico di Mauro Sbetta, è stato sospettato nell’ambito delle indagini sull’omicidio. La vittima e il presunto colpevole si conoscevano bene e, secondo gli inquirenti, l’amico avrebbe aperto la porta di casa a Sbetta prima dell’aggressione, il cui movente resta ancora da chiarire. L’uomo ha dichiarato di non essere coinvolto nel fatto. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.
L’uomo era amico di Sbetta e i due si conoscevano bene tanto che, secondo gli inquirenti, la vittima gli avrebbe aperto normalmente la porta di casa prima dell'aggressione mortale il cui movente però deve essere ancora individuato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
