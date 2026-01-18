Omicidio Mauro Sbetta chi è il presunto assassino 40enne amico della vittima | Io non c’entro

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni, amico di Mauro Sbetta, è stato sospettato nell’ambito delle indagini sull’omicidio. La vittima e il presunto colpevole si conoscevano bene e, secondo gli inquirenti, l’amico avrebbe aperto la porta di casa a Sbetta prima dell’aggressione, il cui movente resta ancora da chiarire. L’uomo ha dichiarato di non essere coinvolto nel fatto. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

L’uomo era amico di Sbetta e i due si conoscevano bene tanto che, secondo gli inquirenti, la vittima gli avrebbe aperto normalmente la porta di casa prima dell'aggressione mortale il cui movente però deve essere ancora individuato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Trentino, omicidio Mauro Sbetta: fermato presunto assassino del 68enne

Leggi anche: Omicidio Sbetta, Mauro ha lottato con il suo assassino. E a Strigno arrivano i Ris

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

omicidio mauro sbetta 232Mauro Sbetta, arrestato un 40enne marocchino per l'omicidio del pensionato picchiato a morte in casa - C'&#232; un arresto per l'omicidio di Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto la notte fra 13 e 14 gennaio nella sua ... ilgazzettino.it

omicidio mauro sbetta 232Omicidio di Strigno: Mauro Sbetta conosceva il suo assassino. Si cerca il movente, non &#232; stata una rapina, il sindaco: "Siamo ancora tutti sconvolti" - Non è stato un tentativo di rapina e non c'è stata effrazione: l'omicidio di Mauro Sbetta, avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, è avvenuto in un contesto di "conoscenza" ... ildolomiti.it

omicidio mauro sbetta 232Mauro Sbetta picchiato a morte in casa, arrestato un 40enne per l'omicidio del pensionato: chi &#232; il killer - C'è un arresto per l'omicidio di Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto la notte fra 13 e 14 gennaio nella sua abitazione di Strigno con numerose ferite alla testa e ... leggo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.