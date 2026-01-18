È stato arrestato un 40enne nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mauro Sbetta, il pensionato 68enne ucciso a Strigno di Castel Ivano. L’uomo si trova ora nel carcere di Spini di Gardolo, a Trento, dopo essere stato identificato grazie ai tabulati telefonici. Questa svolta rappresenta un passo importante nel procedimento per fare luce sulla vicenda.

La svolta nelle indagini. Si trova nel carcere di Spini di Gardolo, a Trento, l’uomo che gli inquirenti ritengono responsabile dell’ omicidio di Mauro Sbetta, il pensionato 68enne trovato senza vita nella propria abitazione a Strigno di Castel Ivano, in Trentino. Si tratta di Khalid Mamdouh, 40 anni, di origine marocchina, residente da tempo in Valsugana, arrestato dai carabinieri nella mattinata di venerdì su disposizione della Procura della Repubblica di Trento. L’arresto e le prove raccolte. Il fermo è scattato al termine di un’indagine serrata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Trento e della compagnia di Borgo Valsugana, coordinati dal pm Davide Ognibene. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio di Mauro Sbetta a Strigno, arrestato un 40enne: incastrato dai tabulati telefonici

