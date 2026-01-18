Oggi niente treni per sei ore su questa linea tra Trentino e Veneto | cosa bisogna sapere

Oggi, domenica 18 gennaio, la linea ferroviaria tra Trento e Bassano del Grappa sarà sospesa dalle 9 alle 15 a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Durante l’intervallo temporale, i treni saranno sostituiti con servizi di autobus, garantendo comunque il collegamento tra le due località. Si consiglia di pianificare anticipatamente gli spostamenti e di consultare gli aggiornamenti sulle eventuali variazioni al traffico.

Quest’oggi, domenica 18 gennaio, dalle 9 alle 15 la circolazione dei treni sulla linea Trento-Bassano del Grappa sarà sospesa per lavori di manutenzione straordinaria e le corse sostituite con i bus. Lo comunica la Provincia autonoma di Trento, sottolineando che le modifiche alla circolazione sono consultabili sui tabelloni degli orari esposti nelle stazioni. Anche i canali di vendita dei biglietti sono aggiornati. L’orario dei bus, va da sé, può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui mezzi non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

