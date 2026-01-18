Oggi l’Inter Women sfida la Juventus | dove vedere la gara

Oggi, domenica 18 gennaio 2026, si disputa l’incontro tra Inter Women e Juventus, una delle partite più rilevanti della stagione di Serie A Women 202526. La sfida si svolge presso lo stadio di Milano e sarà possibile seguirla in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming autorizzate. Ecco tutte le informazioni su come e dove vedere l’incontro.

Inter Women. Oggi, domenica 18 gennaio 2026 va in scena una delle sfide più attese della Serie A Women 202526: Inter-Juventus. Il match, valido per la decima giornata di campionato, si giocherà all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il calcio d'inizio è fissato per le 15:30. Per quanto riguarda la copertura televisiva, Inter-Juventus Women sarà trasmessa in diretta su DAZN. La gara sarà visibile tramite Smart TV e in streaming attraverso l'app ufficiale di DAZN su tutti i dispositivi compatibili.

HIGHLIGHTS | Inter Women 1-2 Juventus Women | The Women's Cup FINAL

