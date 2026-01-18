Oggi il pranzo per le ‘Piccole opere pro India‘

Oggi, le ‘Piccole Opere Pro India’ organizzano un pranzo di beneficenza a partire dalle 12:30 presso gli impianti sportivi di via della Repubblica a Gallicano. L’evento, realizzato in collaborazione con la ‘Rosticceria dei miei Sogni’ di Daniela Bertoncini, prevede anche un pomeriggio di ballo. Un’occasione per sostenere progetti benefici e condividere momenti di aggregazione nel rispetto delle norme vigenti.

L’associazione ‘Piccole Opere Pro India‘ organizza, oggi a partire dalle 12,30, un pranzo di beneficenza e un pomeriggio di ballo agli impianti sportivi in via della Repubblica a Gallicano, realizzato in collaborazione con la ‘Rosticceria dei miei Sogni‘ di Daniela Bertoncini. Il menù prevede antipasto, con affettati, crostini misti, farro con salsiccia, olive, polenta fritta e pasta fritta; poi maccheroni al ragù, orecchiette salsiccia e broccoli, insalata e patate al forno di contorno, dolce e caffè per finire in bellezza. Dalle 15, poi, musica dal vivo e ballo, mentre dalle 17 spazio anche ai necci e alla pasta fritta, per chi desiderasse unirsi alla merenda solidale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

