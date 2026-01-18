Oggi blocco del traffico a Roma Tutte le informazioni su chi può circolare

Oggi a Roma si verifica il blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde, in occasione della prima domenica ecologica dell’anno. Questa misura limita la circolazione dei veicoli privati all’interno dei confini stabiliti, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria. Di seguito, tutte le informazioni utili su chi può circolare e le eventuali deroghe previste per questa giornata.

Blocco del traffico oggi a Roma per la prima domenica ecologica di questo nuovo anno. Lo stop al traffico privato viene imposto nei confini della Ztl Fascia Verde (qui la mappa completa). Il divieto di circolazione in due distinte fasce orarie: dalle 7:30 alle 12:30 la mattina e dalle 16:40 alle 20:30 il pomeriggio. Per il mancato rispetto del blocco del traffico, il rischio è di una multa di 168 euro. In particolare, l'articolo 7, comma 13-bis del codice della strada ha specificato: "Chiunque, in violazione delle limitazioni previste (.) circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 euro a 678 euro”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

