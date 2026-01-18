Nuovo Record Storico al Box Office ITALIA | Buen Camino è il maggior incasso di sempre

Buon viaggio nel mondo del cinema italiano. Con un risultato senza precedenti, Buen Camino di Checco Zalone si conferma il film con il maggior incasso di sempre nel Box Office Italia. Un traguardo che riflette il successo e l’affetto del pubblico, consolidando la posizione del film tra le produzioni più apprezzate nel panorama cinematografico nazionale.

È ufficiale: Buen Camino di Checco Zalone è diventando il film con il maggior incasso di sempre nella storia del Box Office ITALIA. Il traguardo è stato superato ieri, sabato 17 gennaio 2026, con un incasso giornaliero che ha portato il totale a superare i 68.82 milioni di euro. Secondo i dati Cinetel riportati da CineGuru, Buen Camino ha incassato ieri, sabato 17 gennaio, 1.32 milioni di euro, una cifra che ha permesso al film di scavalcare la riedizione di Avatar (68.68 milioni) e diventare ufficialmente il n.1 di sempre al Box Office ITALIA. Il sorpasso è avvenuto in meno di 4 settimane dall’uscita natalizia, confermando una tenuta straordinaria e un passaparola eccezionale che ha spinto il film oltre ogni previsione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Record assoluto per Checco Zalone, Buen Camino il maggior incasso di sempre in Italia

Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha stabilito il nuovo record di incassi in Italia. Distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production e Mzl, questa produzione rappresenta un risultato significativo nel panorama cinematografico italiano, confermando l’apprezzamento del pubblico nei confronti di Zalone e della sua filmografia.

Checco Zalone, record storico: con oltre 68,8 milioni Buen Camino batte Avatar. È il maggior incasso di sempre

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record di incassi in Italia, con oltre 68,8 milioni di euro raccolti da Buen Camino.

